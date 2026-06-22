واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتًا لتصدير النفط الإيراني لمدة شهرين وزير الخزانة الأمريكي قال إن "إيران التزمت بحرية الملاحة والعبور عبر مضيق هرمز"..

الرباط/ الأناضول

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، ترخيصًا عامًا مؤقتًا يتيح استئناف صفقات النفط الإيراني لمدة 60 يومًا.

وجاء ذلك في بيان للوزارة عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية–الإيرانية في سويسرا.

وقالت الوزارة إن الترخيص المؤقت يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام ومنتجاته ذات المنشأ الإيراني.

وفي تعليق له، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن إصدار الترخيص يأتي في إطار “محادثات مثمرة” جرت في سويسرا.

وأضاف بيسنت أن “إيران التزمت بحرية الملاحة والعبور عبر مضيق هرمز”.

وأوضح أن الوزارة أصدرت، بموجب هذا التفاهم، ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا يجيز إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران، والتي تنص على منح إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني، بعد الحظر الأمريكي المفروض منذ أغسطس/آب 2018.

وعقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار “مذكرة تفاهم إسلام آباد” التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، المعروفة باسم “تفاهم إسلام آباد”، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.