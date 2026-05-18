واشنطن تكشف الاتفاقات الاقتصادية المبرمة مع الصين خلال زيارة ترامب

نيويورك/ الأناضول

كشف البيت الأبيض الاتفاقات الاقتصادية التي تم التوصل إليها مع الصين خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأحد، أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ توصلا إلى اتفاقات بشأن قضايا مختلفة.

وأضاف البيان أن الزعيمين قررا إنشاء مجلسين مشتركين الأول للتجارة والثاني للاستثمار لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأشار إلى أن مجلس التجارة سيتيح للحكومتين الأمريكية والصينية إدارة التجارة الثنائية في السلع غير الحساسة، بينما سيوفر مجلس الاستثمار منصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار.

ولفت إلى أن ترامب استكمل المفاوضات بشأن حزمة شاملة من الالتزامات التي من شأنها تعزيز فرص العمل ذات الأجور المرتفعة للأمريكيين وفتح أسواق جديدة للسلع الأمريكية في الصين.

وذكر أن الصين ستعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن الاضطرابات في سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى.

ووفقاً للبيان، فقد وافقت الصين على شراء 200 طائرة بوينغ أمريكية الصنع لصالح شركات الطيران الصينية.

كما أفاد البيان بأن الصين، إضافة إلى تعهداتها بشراء فول الصويا، ستشتري أيضاً منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا خلال الأعوام 2026 و2027 و2028.

وأضاف البيان أن الصين أعادت فتح أسواقها أمام منتجات لحوم البقر الأمريكية، واستأنفت استيراد الدواجن من الولايات الأمريكية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصينية حول ما أورده بيان البيت الأبيض.

