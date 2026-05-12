واشنطن تقول إن إسرائيل أرسلت أنظمة دفاع جوي للإمارات بطاريات من منظومة "القبة الحديدية" وفق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بينما لم يصدر على الفور تعليق من أبوظبي أو تل أبيب..

القدس/ الأناضول

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت بطاريات دفاع جوي من منظومة "القبة الحديدية" إلى الإمارات، مع أفراد لتشغيلها، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وبين دول الخليج، تعرضت الإمارات لأكبر قدر من هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران نهاية فبراير/ شباط وحتى الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصائيات رسمية رصدتها الأناضول وقتها.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هاكابي خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، الثلاثاء، قوله: "أود أن أعرب عن تقديري للإمارات، أول دولة موقعة على اتفاقية إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع الإمارات عام 2020)".

وأضاف: "انظروا فقط إلى الفوائد. لقد أرسلت إسرائيل لهم بطاريات القبة الحديدية وأفراداً للمساعدة في تشغيلها" دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك، أكد هاكابي تقارير إعلامية دولية أفادت قبل أسابيع بأن إسرائيل أرسلت هذه المنظومة الإسرائيلية-الأمريكية المضادة للصواريخ المتوسطة المدى إلى الإمارات، خلال الحرب على إيران.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الإمارات أو إسرائيل على ذلك.

والأحد، أكدت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تجدد هجمات إيران ضدها بلادها، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تعاملت منذ فبراير الماضي مع "551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخ كروز، و2265 طائرة مسيّرة".