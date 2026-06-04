واشنطن تقول إنها لا تقر توسيع إسرائيل احتلالها بالمنطقة

واشنطن/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماكرو روبيو إن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة "ليس من سياسة الولايات المتحدة".

تصريحات روبيو جاءت خلال رده، الأربعاء، على أسئلة اللجنة الفرعية للموازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وخلال الجلسة، أشار السيناتور الأمريكي جيف ميركلي إلى دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتوسيع حدود إسرائيل نحو لبنان وسوريا وغزة، فرد روبيو قائلا إن واشنطن أوضحت بشكل صريح أنها لا تريد مثل هذا التوجه.

وأضاف: "ما وصفتَه للتو ليس من سياسة الولايات المتحدة. نريد الحفاظ على الوضع القائم، ونعارض أي خطوات إضافية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أوسع، لا سيما في الضفة الغربية".

وأوضح أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز، وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبشأن غزة، شدد روبيو على أن خطة ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في غزة، والمؤلفة من 20 بندا، "واضحة جدا".

وقال: "تنص الخطة على أن تُدار غزة من قبل هيكل إداري قيد التشكيل حاليا، يضم عناصر شرطة نحاول تدريبها حاليا، إلى جانب قوة استقرار دولية تهيئ الظروف اللازمة للاستثمار".

وفي 28 مايو الماضي، أقرَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

