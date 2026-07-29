ضمن جهود أمريكية لمنع إيران من تحقيق عائدات من مضيق هرمز

واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن مرتبطة بإيران ضمن جهود أمريكية لمنع إيران من تحقيق عائدات من مضيق هرمز

واشنطن/ الأناضول

أدرجت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، شركتين قالت إنهما تتيحان لإيران تحقيق إيرادات من مضيق هرمز، إضافة إلى 8 سفن و8 شركات مرتبطة بها، ضمن قائمة العقوبات، بدعوى مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.

وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن اتخذت خطوات جديدة ضد جهود إيران للحصول على عائدات من مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن شركتي "بيرشن غَلف مارين إنشورنس كومباني" و"هيئة أمن هرمز لخدمات النقل البحري"، أُدرجتا على قائمة العقوبات، باعتبارهما جزءا من آلية "ابتزازية" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الآلية تُجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للتمكن من عبور مضيق هرمز.



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتيح لإيران تحقيق عائدات من قطاع النقل البحري.

كما أعلنت فرض عقوبات على 8 سفن تنقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، بهدف زيادة الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية، إضافة إلى 8 شركات مقرها في الصين وهونغ كونغ وجزر مارشال تملك هذه السفن أو تديرها.

وأشار البيان إلى أن السفن المشمولة بالعقوبات ترفع أعلام جزر مارشال وموزمبيق وبربادوس وفانواتو، فيما لم تُعرف جنسية علم إحدى السفن.

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.