واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تدعم "ماهان إير" والحرس الثوري الإيراني

واشنطن/ الأناضول

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران، بدعوى تقديم الدعم لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي تقول واشنطن إنها تدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني، وتضطلع بدور في نقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، في بيان، إن العقوبات استهدفت شبكات عالمية تدعم شركة "ماهان إير" والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن قائمة العقوبات شملت 5 شركات وشخصًا واحدًا ينشطون في الصين والهند وروسيا وإيران.

وأوضح أن من بين الجهات المشمولة بالعقوبات شركات تتولى مهام الوكيل العام للمبيعات لشركة "ماهان إير"، المدرجة أصلًا على قوائم العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركة واجهة يُزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى أن "ماهان إير" تقدم منذ فترة طويلة خدمات نقل لعناصر "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وتُسهم في تسهيل التدريبات العسكرية، فضلًا عن دعم عمليات توريد ونقل الطائرات المسيّرة والأسلحة الإيرانية.