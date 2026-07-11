واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وشركات مرتبطة بإيران شملت رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري بدعوى عمله لصالح خامنئي ومسؤولين آخرين في الحكومة الإيرانية وشملت شخصيات أخرى وشركات صرافة إيرانية..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على أشخاص وشركات قالت إنهم مرتبطون بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

وذكر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع للوزارة، في بيان، أن العقوبات شملت رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، بدعوى عمله لصالح مجتبى خامنئي ومسؤولين آخرين في الحكومة الإيرانية، وقيامه بدور "وسيط مالي" لصالح طهران.

وأوضح البيان أن أنصاري حوّل ثروات جُمعت من الموارد العامة إلى محفظة واسعة من العقارات والأصول التجارية خارج إيران.

وأشار إلى أن العقوبات استهدفت أيضا شركات صرافة إيرانية قالت الوزارة إنها أجرت معاملات نيابة عن مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات، مستخدمة عددا من الشركات الوهمية.

وأضاف أن قائمة العقوبات شملت كذلك محمد درباني، ومحسن خندان، وأحمد نوايي لواساني، وأمير نوايي، لارتباطهم بشركة الصرافة "بارتنرز إكستشينج".

كما أدرجت الوزارة شركة "سمارت غلوبال ليميتد"، المسجلة في سانت كيتس ونيفيس، على قائمة العقوبات، بدعوى ارتباطها بعلي أنصاري.

وتأتي العقوبات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، بينها أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية وبنى لوجستية على الساحل الإيراني.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطر وباكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

