واشنطن تعيد فرض عقوباتها على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بعد قرار هيئة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بتجميد قرار تعليق العقوبات عليها

أنقرة / الأناضول

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز.

وبعد قرار المحكمة الجزئية الأمريكية في 13 مايو/ أيار الجاري بتعليق العقوبات المفروضة على ألبانيز مؤقتًا، قررت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية تجميد القرار إداريًا.

وفتح قرار الهيئة، الباب أمام الحكومة الفيدرالية الأمريكية لإعادة تطبيق العقوبات مجددا على ألبانيز إيطالية الجنسية.

وبحسب التحديث المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أُعيد إدراج اسم ألبانيز ضمن قائمة العقوبات.

وفي يوليو/ تموز 2025 أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز في قائمة العقوبات، مبررًا ذلك بذريعة محاولاتها دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

بالمقابل، أعلنت ألبانيز في 14 مايو الجاري أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها جرى تعليقها بقرار قضائي داخل الولايات المتحدة، فيما أعلنت وزارة الخزانة في 21 مايو رفع اسم ألبانيز من قائمة العقوبات.



وسبق لألبانيز أن اعتبرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "إبادة جماعية"، وطالبت مرارا بمحاسبة تل أبيب وتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

