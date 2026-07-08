واشنطن تعيد طائرات التزويد بالوقود للشرق الأوسط وإسرائيل ترفع التأهب على خلفية إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران، بحسب هيئة البث الإسرائيلية

زين خليل/ الأناضول

بدأت الولايات المتحدة إعادة طائرات التزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، فيما رفعت الأخيرة مستوى التأهب العسكري، في ظل تصاعد التوتر مع إيران وتزايد التقديرات بإمكانية توجيه ضربات عسكرية أمريكية جديدة.

وقالت هيئة البث العبرية، إن الولايات المتحدة بدأت خلال الساعات الأخيرة في إعادة طائرات التزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، بعد أن كانت أجلتها إلى أوروبا في الأسابيع الماضية.

وأضافت أن ذلك "يأتي عقب تبادل الضربات الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران".

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب، حيث أجرى رئيس الأركان إيال زامير، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة مشاورات وتقييمات أمنية في مقر وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب، بمشاركة كبار قادة الجيش من شعبة الاستخبارات وسلاح الجو وشعبة العمليات.

وأضافت أن "زامير، يجري أيضا اتصالات مباشرة مع مسؤولين كبار في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".

وقالت هيئة البث: "تسود قناعة في إسرائيل بأن أي هجوم إيراني عليها سيؤدي حتما إلى رد إسرائيلي قوي".

وتابعت: "تواصل إسرائيل رصد التطورات في المنطقة واتخاذ الاستعدادات الدفاعية اللازمة، علماً بأنه لم يطرأ في هذه المرحلة أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوارا مباشرا بشأن التوترات مع إيران، وفق المصدر ذاته.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن التقديرات في إسرائيل ترى أنه "قد تشهد الأيام المقبلة عدة أيام متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب أن بلاده قد توجه ضربة قوية جديدة ضد إيران الليلة، وذلك بعد ساعات من ضربات استهدفت مواقع داخلها، ردا على ما قالت واشنطن إنها هجمات نفذتها طهران ضد سفن في منطقة مضيق هرمز.

كما قال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي "انتهت" بالنسبة له.

وعقب تصريحاته، ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى نحو 80 دولارا للبرميل، مسجلة مكاسب تراوحت بين 6.3 و7.5 بالمئة، قبل أن يخفف ترامب من حدة موقفه قائلا إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا.