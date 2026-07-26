واشنطن تعلن تغيير مسار 12 سفينة في إطار حصارها لإيران بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الجيش الأمريكي تغيير مسار 12 سفينة تجارية وإخراج سفينتين من الخدمة، في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء السبت.

وأوضح البيان أن "الحصار البحري الأمريكي على إيران مستمر".

وأضاف أنه حتى 25 يوليو/ تموز الجاري، أُعيد توجيه 12 سفينة تجارية "حاولت تجاوز الحصار"، وأُخرجت سفينتان من الخدمة بسبب "عدم امتثالهما للتعليمات"، إلى جانب تنفيذ عمليتي صعود وتفتيش على متن سفينتين "لضمان الامتثال الكامل".

ولفت البيان إلى أن القوات الأمريكية صعدت على متن سفينة ترفع علم جزر القمر، لـ"أغراض التحقق"، قبل السماح لها بمواصلة رحلتها.

وأشار إلى أن سفينة أخرى ترفع علم موزمبيق "لم تستجب للتحذيرات وحاولت خرق الحصار"، ولذلك جرى "تحييدها".

وأرفقت القيادة المركزية الأمريكية منشورها بمقطع فيديو يوثق لحظات صعود عناصرها على متن إحدى السفينتين خلال تنفيذ المهمة.

ومنذ نحو أسبوعين، عادت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيعهما في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار وإعادة فرض الحصار البحري على إيران، عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها في الممر البحري المحاذي لسواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.