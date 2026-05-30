واشنطن تعلن اعتراض سفينة تجارية جديدة كانت متجهة إلى إيران وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن السفينة ترفع علم غامبيا وما تزال "تنجرف" في البحر بعد تعطيلها

واشنطن/ الأناضول

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، السبت، بأن الجيش الأمريكي اعترض سفينة تجارية جديدة كانت تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمريكية أوقفت سفينة الشحن السائبة "ليان ستار" التي ترفع علم غامبيا، بعدما حاولت كسر الحصار الأمريكي البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأوضح المسؤول أن السفينة تجاهلت العديد من التحذيرات التي وجهتها لها القوات الأمريكية أثناء محاولتها الوصول إلى أحد الموانئ الإيرانية خلال الليل، ما دفع الطائرات الأمريكية إلى استهدافها وتعطيلها في خليج عُمان.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية لم تصعد إلى متن السفينة.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن السفينة لا تزال "تنجرف" في البحر بعد تعطيلها.

وأفاد بأن عدد السفن التي أوقفتها القوات الأمريكية بالقوة منذ بدء تطبيق الحصار البحري على إيران ارتفع بذلك إلى 6 سفن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن عدد السفن التي غيّرت مسارها بسبب الحصار البحري المفروض على إيران منذ 13 أبريل/نيسان بلغ 108 سفن حتى 26 مايو/أيار الجاري.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.