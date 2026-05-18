واشنطن تطلب إبقاء مقاتلاتها بمطار بن غوريون رغم "تحوله لقاعدة عسكرية" القناة 12 العبرية قالت إن وجود طائرات أمريكية في مطار بن غوريون يسبب صعوبات كبيرة وقد يمنع شركات الطيران الأجنبية من زيادة عدد رحلاتها إلى إسرائيل

زين خليل / الأناضول



حذرت قناة عبرية، الاثنين، من "صيف صعب" في قطاع الطيران الإسرائيلي، قائلة إن واشنطن طلبت إبقاء عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون وسط البلاد حتى نهاية العام الجاري، رغم شكاوى سابقة بشأن "تحول المطار إلى قاعدة عسكرية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لعشرات الطائرات الحربية الأمريكية، بينها طائرات تزويد بالوقود داخل مطار بن غوريون، في ظل الدعم العسكري المتواصل الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.

وقالت القناة 12 الخاصة: "عشرات طائرات التزويد بالوقود الأمريكية المتمركزة في مطاري بن غوريون ورامون (في النقب جنوب البلاد) تؤثر على نشاط المطارات".

وأضافت: "في إسرائيل، تم تلقي رسائل من الجانب الأمريكي، تفيد بأن عشرات طائرات التزويد بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون يُتوقع أن تبقى في البلاد حتى نهاية العام الجاري على الأقل".

وأكدت القناة أنه "من المتوقع أن يؤثر بقاء الطائرات والقوات العسكرية على عودة مطار بن غوريون إلى العمل الطبيعي، وكذلك على أسعار تذاكر الطيران".

كما حذرت من أن "وجود الطائرات الأمريكية يسبب صعوبات كبيرة في تشغيل مطار بن غوريون، إذ أنها تُركن في معظم المساحات الممكنة داخل المطار".

ونقلت القناة عن رئيس سلطة الطيران المدني شموئيل زخاي، قوله: "في مطار رامون في الجنوب، الوضع مشابه".

وبحسب القناة: "في حال عدم إخلاء هذه الطائرات خلال الفترة القريبة، يُتوقع أن تواجه إسرائيل صيفا صعبا في قطاع الطيران، إذ قد يمنع ذلك شركات الطيران الأجنبية من زيادة عدد رحلاتها إلى إسرائيل".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الحضور العسكري الأمريكي داخل إسرائيل، بالتزامن مع استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب على إيران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية.

وتتزايد مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، بين إيران والولايات المتحدة إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.