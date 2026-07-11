واشنطن تطالب إيران بالتعهد بإبقاء هرمز مفتوحا وعدم استهداف السفن بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين...

واشنطن / الأناضول



طالبت الولايات المتحدة إيران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز، والإبقاء على جميع ممراته البحرية مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، قال مسؤولون أمريكيون كبار إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران كانت "مثمرة".

وأوضح المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة محدودة من الصحفيين، أن واشنطن تنتظر من إيران إعلانا علنيا بشأن قضيتين.

قال أحد المسؤولين: "ما نطالب به هو أن يصدر الإيرانيون بيانا يؤكد أن جميع ممرات العبور في مضيق هرمز مفتوحة، وأنه لم يعد يتم إطلاق النار على السفن. إما أن يصدروا هذا البيان، أو لن تكون العواقب في صالحهم".

وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز "نجمت عن خلل في أحد أنظمتها"، وفق قوله.

وجاءت هذه التصريحات عقب تعرض ثلاث سفن لهجمات هذا الأسبوع في محيط مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تنفيذ ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران ردا على تلك الهجمات، كما أعلن انتهاء وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين البلدين في يونيو/حزيران.

ويُعد مضيق هرمز ممرا بحريا بالغ الأهمية للتجارة العالمية في مجال الطاقة، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.

