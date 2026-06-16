- هذه الخطوة تأتي على ضوء اتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب بينهما - 72 طائرة أمريكية تشغل نحو نصف أماكن الانتظار بالمطار قرب تل أبيب

واشنطن تستعد لسحب 20 بالمئة من طائرات التزويد بالوقود من مطار بن غوريون - هذه الخطوة تأتي على ضوء اتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب بينهما - 72 طائرة أمريكية تشغل نحو نصف أماكن الانتظار بالمطار قرب تل أبيب

​​​​​​​زين خليل / الأناضول

يستعد الجيش الأمريكي لسحب 20 بالمئة من طائراته للتزويد بالوقود من مطار بن غوريون الإسرائيلي، على ضوء الاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) الثلاثاء: "يستعد الجيش الأمريكي لسحب 20 بالمئة من طائرات التزويد بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون" قرب مدينة تل أبيب.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية اتفاق واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم "تمهد الطريق لإنهاء دائم للحرب" التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وحتى الساعة 09:40 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية من تل أبيب ولا واشنطن بشأن مصير تلك الطائرات.

والاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق، بينما اكتفت طهران بالقول إن التوقيع سيتم في مدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمركزت عشرات طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مساحات واسعة بمطاري بن غوريون (وسط) ورامون (جنوب)، ما أثار انتقادات من جهات عاملة في قطاع الطيران داخل إسرائيل، حسب القناة.

وحذر رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية شموئيل زكاي، في وقت سابق، من أن مطار بن غوريون يُدار عمليا باعتباره "قاعدة عسكرية وليس مطارا مدنيا".

ولم توضح القناة ما إذا كانت واشنطن ستنقل الطائرات إلى الخارج أم إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، كما اقترحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، الأحد.

وتوجهت ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبةً بإخلاء طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون قبل الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران الجاري، وفقا لموقع "غلوبس" الاقتصادي.

وحذّرت من أنه إذا لم يتم إخلاء الطائرات بحلول اليوم، فسيتم خلال يومين إلغاء أكثر من مليوني تذكرة طيران تم بيعها بالفعل وبقيمة مليارات الشواكل.

وقالت: "في يوم الثلاثاء 16 يونيو، ستكون سلطة المطارات الإسرائيلية مطالبة بإبلاغ شركات الطيران الإسرائيلية بأن تخطر عملاءها بإلغاء أكثر من 2.4 مليون تذكرة طيران لموسم الصيف والأعياد".

وتابعت أنها على دراية باتصالات يجريها نتنياهو مع واشنطن، التي تحتفظ بـ72 طائرة تزويد بالوقود في مطار بن غوريون، وهو عدد يشغل نحو نصف أماكن الوقوف في المطار.

وأضافت أنه في الوقت نفسه تتمركز 26 طائرة تزويد بالوقود في مطار رامون في النقب، وتشغل نحو 90 بالمئة من أماكن الوقوف فيه.

ريغيف اقترحت في رسالتها استخدام قواعد سلاح الجو الإسرائيلي لإيواء هذه الطائرات، إذ لا توجد في هذه القواعد أي طائرة تزويد بالوقود أمريكية.

واستخدمت واشنطن طائرات من تلك الموجودة في إسرائيل لتزويد مقاتلاتها جوا بالوقود، خلال هجماتها على إيران، لاسيما قبل الهدنة التي بدأت في 8 أبريل/ نيسان الماضي.