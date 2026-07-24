وزير الخارجية الماليزي أكد أن سياسة بلاده تجاه إسرائيل "ليست جديدة"..

واشنطن تستدعي سفير ماليزيا بسبب سياسة ترحيل الإسرائيليين وزير الخارجية الماليزي أكد أن سياسة بلاده تجاه إسرائيل "ليست جديدة"..

أنقرة/ الأناضول



استدعت الولايات المتحدة سفير ماليزيا لدى واشنطن محمد شهر الإكرام يعقوب، على خلفية ترحيل كوالالمبور لإسرائيليين دخلوا البلاد.

وذكرت وكالة برناما الماليزية، الجمعة، أن سياسة كوالالمبور تجاه الإسرائيليين عادت مجددا إلى أجندة واشنطن، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية استدعت سفير ماليزيا لدى واشنطن إلى مقر الوزارة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في بيان إن سياسة بلاده تجاه إسرائيل "ليست جديدة".

وأضاف حسن: "سياستنا المتعلقة بالهجرة لا تعترف بدولة إسرائيل أو النظام الصهيوني، هذا موقفنا المستمر منذ فترة طويلة".

وأردف "كان هناك شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية دخل بلادنا بجواز سفر أمريكي، وعندما تبين أنه مواطن إسرائيلي طلبنا منه مغادرة البلاد".

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أعلن في 15 يوليو/تموز الجاري أنه سيتم ترحيل الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية دولة أخرى، وتبيّن وجودهم أو إقامتهم في ماليزيا.

