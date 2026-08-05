في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران..

واشنطن ترفع شركة "فلاي بغداد" العراقية من قائمة العقوبات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران..

واشنطن/ الأناضول

أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات الأمريكية، بعد إدراجها سابقا على خلفية مزاعم بارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

وأجرت الوزارة تحديثا على صفحتها الإلكترونية الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب التحديث، رفعت الوزارة اسم شركة "فلاي بغداد"، التي كانت قد أدرجتها في يناير/كانون الثاني 2024 على قائمة العقوبات بدعوى تقديمها دعما لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب طائراتها ومالكها، من قائمة العقوبات.

ورغم أن القرار يتعلق بصورة مباشرة بشركة عراقية، فإنه يتضمن رفع كيان كانت الولايات المتحدة تزعم ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية.