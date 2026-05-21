واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية ألبانيز

أنقرة / الأناضول

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، من قائمة العقوبات.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان، الأربعاء، أن ألبانيز أزيلت من قائمة العقوبات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب القرار.

وفي يوليو/ تموز 2025، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز في قائمة العقوبات، مبررًا ذلك بذريعة محاولاتها دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

بالمقابل، أعلنت ألبانيز في 14 مايو/ أيار الجاري أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها جرى تعليقها بقرار قضائي داخل الولايات المتحدة.

