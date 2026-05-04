واشنطن ترسل طاقم سفينة "توسكا" إلى باكستان بغية إعادتهم لإيران

أنقرة / الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها أرسلت إلى باكستان أفراد طاقم سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" التي احتجزتها البحرية الأمريكية في 19 أبريل/نيسان، وذلك تمهيداً لإعادتهم إلى إيران.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم "سنتكوم" تيم هوكينز، لشبكة "ABC News" مساء الأحد.

وذكر هوكينز أن "عملية نقل أفراد طاقم سفينة توسكا الـ22، إلى باكستان تمهيداً لإعادتهم إلى إيران، قد اكتملت".

وأضاف أن الركاب الستة الآخرين أُرسلوا أيضاً إلى إحدى دول المنطقة الأسبوع الماضي تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.

وأشار هوكينز أيضاً إلى أن سفينة "توسكا" ستُعاد إلى مالكها.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، ذكر مسؤول إيراني لم يُكشف عن اسمه، أن 6 من أصل 28 فرداً من الطاقم الإيراني تم الإفراج عنهم وعادوا إلى إيران، فيما تتواصل الجهود للإفراج عن بقية الطاقم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 أبريل أن السفينة "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني، والتي كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز من خليج عمان، قد تم اعتراضها واحتجازها.