الرئيس الأمريكي خلص إلى أن الاعتماد الخارجي على هذه المواد يهدد سلاسل الإمداد والدفاع الوطني، وفق البيت الأبيض

واشنطن.. ترامب يفوّض وزارة التجارة بتقييد صادرات معادن حيوية الرئيس الأمريكي خلص إلى أن الاعتماد الخارجي على هذه المواد يهدد سلاسل الإمداد والدفاع الوطني، وفق البيت الأبيض

واشنطن / الأناضول

فوّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة التجارة بفرض قيود على صادرات المعادن الحيوية وموادها القابلة للاسترداد، بموجب صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي.

وقال البيت الأبيض في بيان، الخميس، إن ترامب وقع قرارا يقضي بتفويض الوزارة بهذه الصلاحية، بعدما خلص إلى أن المواد المذكورة تمثل موارد صناعية حيوية لدعم دفاع البلاد، ولا سيما في الإنتاج العسكري والتطبيقات الصناعية والأمن القومي.

وأضاف البيان أن اعتماد الولايات المتحدة على الخارج في هذه المواد يشكل خطرا جسيما ومستمرا بحدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن القرار يمنح وزير التجارة صلاحية فرض قيود على تصدير المعادن والمواد المعنية.​​​​​​​

