نظرا لتصاعد التوترات، وفق بيان للسفارة الأمريكية في إسرائيل..

واشنطن تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط نظرا لتصاعد التوترات، وفق بيان للسفارة الأمريكية في إسرائيل..

القدس/ الأناضول

حثت الولايات المتحدة، الجمعة، مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو المرور عبرها، نظرا لتصاعد التوترات.

وقالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في تنبيه نشرته لمواطنيها على موقعها الإلكتروني، إن "الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأضافت: "ينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر واليقظة، والاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".

وأردفت السفارة: "ينبغي على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، أما المسافرون من المنطقة وإليها فعليهم متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران".

وتابعت: "استُهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية، بما في ذلك خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران وجماعات داعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية".

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب للتطورات المرتبطة بالمواجهات المستمرة بين طهران وواشنطن.



ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.