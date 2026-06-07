بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن مصادر مقربة من وزير الخزانة الأمريكي..

واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتعويض أضرار دول الخليج بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن مصادر مقربة من وزير الخزانة الأمريكي..

أنقرة/ الأناضول

كشفت مصادر مقربة من وزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح قيد الدراسة يقضي باستخدام أصول تابعة لطهران لتمويل إعادة إعمار وإصلاح بنى تحتية حيوية متضررة في دول الخليج العربي، جراء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأحد، عن مصادر مقربة من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الأخير أصدر تعليمات للوزارة بتقدير التكلفة المالية للأضرار التي تسببت بها إيران في دول الخليج، منذ بداية الحرب.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن وزارة الخزانة تدرس استخدام الأصول التابعة لإيران في تمويل أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار للأضرار التي لحقت بدول الخليج، مع التأكيد على أن مسألة استخدام هذه الأصول من عدمه لا تزال قيد التقييم.

ولم تتضح بعد طبيعة هذه الأصول الإيرانية، إذ لا يعرف ما إذا كانت تشمل أموالا مجمدة في البنوك أو أصولا أخرى مثل ناقلات النفط.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.