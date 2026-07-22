واشنطن تحذر رعاياها من تصاعد عنف عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل لا سيما في أحياء بتل أبيب ويافا وهرتسيليا

القدس/ الأناضول

حذّرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الأربعاء، رعاياها من تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالتنافس بين عصابات الجريمة المنظمة، داعية إياهم إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان تحذيري، إنها تتابع "عن كثب التقارير الواردة عن تصاعد العنف المرتبط بالتنافس بين عصابات الجريمة المنظمة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن هذه الهجمات تستهدف على ما يبدو "الشركات والمنازل المرتبطة بالعصابات المتورطة، ولا سيما في أحياء تل أبيب ويافا وهرتسيليا".

وتابعت: "تشير التقارير إلى أن الهجمات تضمنت إلقاء قنابل يدوية أو صوتية على منازل خاصة أو سيارات أو ممتلكات تجارية، وغالبا ما يكون المهاجمون على متن دراجات نارية".

وأردفت السفارة الأمريكية: "استجابت الشرطة الإسرائيلية لهذا التصاعد في العنف بتنفيذ عمليات إنفاذ القانون لعرقلة النشاط الإجرامي العنيف واعتقال القادة الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن هذه الهجمات".

ودعت المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى توخي الحذر عند التواجد في المناطق التجارية بمدن تل أبيب ويافا وهرتسيليا (وسط)، لا سيما خلال ساعات المساء والليل.

كما أوصت بتجنب المناطق التي تشهد انتشارا أمنيا أو تطويقا من قبل الشرطة، والالتزام بتعليمات سلطات إنفاذ القانون المحلية.

ولم يحدد بيان السفارة حوادث بعينها دفعت إلى إصدار التحذير.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن التحذير جاء في أعقاب سلسلة هجمات بالقنابل اليدوية استهدفت فروع سلسلة "كوفيكس" للمشروبات والوجبات الخفيفة في أنحاء مختلفة من إسرائيل، عبر إلقاء قنابل يدوية عليها.

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل تشهد في السنوات الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف المرتبطة بمنظمات الجريمة المنظمة، بما يشمل عمليات إطلاق نار وابتزاز، فيما تقول الشرطة إنها تكثف حملاتها لمكافحة تلك التنظيمات، ولا سيما في شمال ووسط البلاد.