واشنطن تحذر رعاياها حول العالم إثر التصعيد مع إيران الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها إلى توخي الحذر..

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تحذيرا لمواطنيها حول العالم، دعتهم فيه إلى توخي الحذر على خلفية تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، في تحذير أمني، إن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط ما تزال "معقدة"، وإن احتمال حدوث تصعيد غير متوقع لا يزال قائما.

ودعت المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب قصوى.

كما طالبتهم بالاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مجالات جوية بشكل مؤقت، وحدوث اضطرابات في السفر.

وحث التحذير المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها.

وأشارت الوزارة إلى احتمال استهداف أشخاص ومواقع مرتبطة بالولايات المتحدة.

ويأتي التحذير مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وطالت الهجمات الإيرانية مواقع في الأردن والكويت والبحرين، فيما أعلنت واشنطن مقتل عسكريين أمريكيين وفقدان ثالث إثر استهداف قاعدة بالأردن، في تطور رفع حدة المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

كما تسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.