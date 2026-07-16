السفارة دعت الأمريكيين الموجودين في البلاد إلى أعلى درجات اليقظة، وحذرت من اضطرابات في السفر وإغلاق المجال الجوي بصورة مفاجئة

واشنطن تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى العراق بعد هجمات أربيل السفارة دعت الأمريكيين الموجودين في البلاد إلى أعلى درجات اليقظة، وحذرت من اضطرابات في السفر وإغلاق المجال الجوي بصورة مفاجئة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

جددت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، الخميس، تحذيرها للرعايا الأمريكيين من السفر إلى العراق.



ودعت السفارة، الأمريكيين الموجودين في العراق إلى توخي أعلى درجات الحيطة واليقظة، عقب هجمات بطائرات مسيّرة في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء.

وقالت السفارة، في بيان: "يُنصح المواطنون الأمريكيون الموجودون في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية".

وأرجعت تحذيرها إلى ما وصفته بـ"الهجمات التي نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة مدعومة من إيران في أربيل، بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري".

وحذرت من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر وإغلاق المجال الجوي "في أي وقت وبإشعار قصير".

وذكّرت السفارة، الرعايا الأمريكيين بأن العراق يخضع لتحذير سفر من المستوى الرابع، الذي يعني "عدم السفر".

وأضافت: "لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب والخطف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة للحكومة الأمريكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق".

وشددت السفارة الأمريكية على ضرورة عدم السفر إلى العراق "لأي سبب".

ومساء الأربعاء، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق أن قوات التحالف الدولي أسقطت 8 طائرات مسيّرة في أجواء محافظة أربيل، دون وقوع خسائر بشرية.

ووصف الجهاز المسيّرات بأنها مجهولة المصدر، بينما قالت السفارة الأمريكية إن الهجمات نُفذت بطائرات مسيّرة "مدعومة من إيران".

وتأتي التطورات في ظل تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مواقع تضم قوات أمريكية في المنطقة.