واشنطن تتبرأ من مساعي إسرائيل السيطرة على 70 بالمئة من غزة

واشنطن/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة ليست جزءا من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بالقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة للجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، خُصصت لمناقشة طلب موازنة الإدارة الأمريكية للسنة المالية 2027، حيث أجاب عن أسئلة أعضاء المجلس.

وردا على سؤال وجهته النائبة الديمقراطية روزا ديلورو بشأن تعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ"الاستيلاء" على 70 بالمئة من أراضي قطاع غزة، قال روبيو: "لدينا خطة، وهذه الخطة لا تتضمن مثل هذا الأمر".

وصرح نتنياهو الخميس الماضي، بأن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، وأنها تعتزم رفع هذه النسبة إلى 70 بالمئة.

وسبق أن أعلنت إسرائيل سيطرتها على 53 بالمئة من مساحة القطاع، عقب انسحاب نفذته ضمن المرحلة الأولى من الخطة المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي والمؤلفة من 20 بندا، مدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.