واشنطن تبدأ مرافقة سفن عالقة قرب مضيق هرمز ضمن "مشروع الحرية"

واشنطن/الأناضول

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة يونانية تحمل مليوني برميل من النفط الخام قبالة السواحل العُمانية.

وأضاف المسؤولون أن البحرية الأمريكية تخطط خلال الأيام المقبلة لمساعدة نحو 12 سفينة على عبور الممر المائي، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات.

وذكرت الصحيفة أن الناقلة كانت عالقة في منطقة الخليج منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، قبل أن تبدأ الثلاثاء رحلتها باتجاه الهند لتسليم حمولتها.

وأشارت إلى أن الحماية التي توفرها البحرية الأمريكية تأتي امتدادا لمبادرة "مشروع الحرية".

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، بهدف مساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا ترتبط بأزمة الشرق الأوسط، على عبور المضيق، قبل تعليق العملية بعد 36 ساعة بطلب من باكستان.

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات بشأن تقييد برنامجها النووي.

والسبت، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، وأسفرت بعض تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.