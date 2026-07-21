كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تواجه قيودا بتوسيع غاراتها على إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب نقص الموارد.

"واشنطن بوست": نقص الموارد يقيّد توسيع الغارات الأمريكية على إيران كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تواجه قيودا بتوسيع غاراتها على إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب نقص الموارد.

أنقرة / الأناضول

** مسؤول أمريكي بتصريحات للصحيفة:

- لا نملك موارد كافية لمواصلة العمليات بشكل آمن، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك ذلك

- يوجد انخفاض بمخزونات الولايات المتحدة من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى

- ثمة قيود على القدرة على إرسال مزيد من الجنود والطائرات إلى المنطقة بسبب الأضرار الحربية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تواجه قيودا بتوسيع غاراتها على إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب نقص الموارد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تفصح عن اسمه قوله إن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق غاراتها الجوية على إيران خلال الأيام المقبلة، مدعيا أن هذا التوسع "يواجه قيودا بسبب نقص الموارد".

ولفت المسؤول إلى انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى، كما أشار إلى وجود قيود على قدرتها على إرسال مزيد من الجنود والطائرات إلى المنطقة بسبب "الأضرار الحربية".

وقال المسؤول: "لا نملك موارد كافية لمواصلة العمليات بشكل آمن، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك ذلك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة، لتوسيع نطاق غاراتها الجوية على إيران، وأنها بدأت في هذا السياق إرسال طائرات للتزود بالوقود جوا إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى طائرات مقاتلة أخرى.

ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على "سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية" في عدد من دول المنطقة.

يأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.