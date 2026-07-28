واشنطن بوست: تهريب المخدرات يتواصل رغم الهجمات الأمريكية بالكاريبي

أنقرة/ الأناضول

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بدعوى استخدامها في تهريب المخدرات، فشلت في الحد من تدفق المخدرات إلى البلاد.

واستندت الصحيفة في تقرير نشرته، الاثنين، إلى تقييم أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، أفاد بأن هذه الهجمات دفعت مهربي المخدرات إلى تغيير مساراتهم وأساليبهم بدلاً من الحد من نشاطهم.

وأضاف التقرير أن الهجمات لم تؤثر في حجم المعروض من المخدرات داخل الولايات المتحدة أو في الأسعار.

وأشار إلى أن المهربين اتجهوا إلى استخدام قوارب أكبر قرب السواحل، حيث تقل احتمالات تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الأمريكية مقارنة بالمياه الدولية.

ولفت إلى أن المهربين أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على النقل الجوي لتجنب القوات الأمريكية، ما يعني أن استهداف القوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ لم يحقق هدفه في تقليص حركة تهريب المخدرات.

ونفذ الجيش الأمريكي في الآونة الأخيرة هجمات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بما في ذلك استهداف من كانوا على متنها مباشرة، ما أثار جدلاً دولياً بشأن احتمال انطواء الهجمات على عمليات "إعدام خارج نطاق القضاء".