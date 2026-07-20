واشنطن: بدء العمليات بالمناطق التجريبية في لبنان وفقا للاتفاق مع إسرائيل

واشنطن/ الأناضول



أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن عمليات المناطق التجريبية بدأت اليوم (الاثنين) في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، وذلك وفقًا للإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان".

وأوضحت أن انطلاق العمليات في هذه المناطق يمثل "محطة مهمة" جاءت نتيجة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "بشكل وثيق" مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل تنفيذ الإطار المتفق عليه والوصول به إلى "خاتمة ناجحة".

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات التي ستُنفذ في المناطق التجريبية أو المدة الزمنية المقررة لها.

كما لم يصدر تعليق فوري من لبنان أو إسرائيل بشأن ذلك.

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، التي اختتمت الأربعاء الماضي في روما، قد أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.

وشكل الاتفاق تقدما محدودا في المفاوضات منذ توقيع "صيغة الإطار" أواخر يونيو/ حزيران 2026، فيما أُرجئت القضايا الأكثر حساسية إلى جولات لاحقة، إلى جانب عقد اجتماع عسكري تكميلي.

وعقب مباحثات روما، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بيروت التوصل إلى اتفاق بشأن "هيكلية وإرشادات" تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، على أن يبدأ خلال الأيام المقبلة.

وتنص "صيغة الإطار" على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.

ولم تتضمن الصيغة جدولا زمنيا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 مارس/ آذار 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.