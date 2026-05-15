واشنطن.. انطلاق اجتماعات اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

انطلقت، الجمعة، اجتماعات اليوم الثاني من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وذكر مصدر مطلع لمراسل الأناضول، أن اجتماعات اليوم الثاني من الجولة الثالثة من مباحثات الطرفين انطلقت في مقر الخارجية الأمريكية، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الخميس، انتهت اجتماعات اليوم الأول، وذلك بعد ساعات من انطلاقها، في مقر الخارجية الأمريكية، بحسب مصدر مطلع لمراسل الأناضول، دون مزيد من التفاصيل بشأن نتائج المباحثات.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتتزامن المحادثات الحالية مع وتيرة عدوان إسرائيلي متصاعدة بعدة مناطق جنوبي لبنان، وسط هدنة هشة سارية منذ 17 أبريل الماضي ومقررة حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ ليلة الخميس-الجمعة، قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون، بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوبي لبنان، فيما أُنذرت 5 بلدات بالإخلاء الفوري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر حتى مساء الخميس، عن مقتل 2896 شخصا وإصابة 8824 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل حدوده الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

