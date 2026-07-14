على أساس سنوي، مقابل 4.2 بالمئة في مايو، فيما ارتفعت أسعار الطاقة 15.7 بالمئة..

واشنطن.. التضخم يتباطأ إلى 3.5 بالمئة خلال يونيو على أساس سنوي، مقابل 4.2 بالمئة في مايو، فيما ارتفعت أسعار الطاقة 15.7 بالمئة..

الرباط/ الأناضول

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ4.2 بالمئة في مايو/ أيار، وفق بيانات رسمية صدرت الثلاثاء.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، في بيان، إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري خلال يونيو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 بالمئة في مايو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 15.7 بالمئة، مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة أسعار البنزين بنسبة 26.7 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4 بالمئة، والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة، خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو.

وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس شهري خلال يونيو، مسجلا أكبر تراجع منذ أبريل/ نيسان 2020، مع هبوط أسعار البنزين بنسبة 9.7 بالمئة والكهرباء بنسبة 1 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، زيادة سنوية بلغت 2.6 بالمئة، مقارنة بـ2.9 بالمئة في مايو.

وعلى أساس شهري، استقر مؤشر التضخم الأساسي دون تغيير خلال يونيو، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات حادة، على خلفية تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، وسط مخاوف من تأثر تدفقات الطاقة عبر المضيق، الذي يعد ممرا رئيسيا لشحنات النفط العالمية.

وتجدد التصعيد بعدما استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، بدعوى الرد على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما ردت طهران بهجمات قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد تعثر الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي، لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيدا لخوض مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.