واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام بحسب مسؤول في البيت الأبيض

واشنطن/ الأناضول

أفادت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وصلت إلى "مرحلة جيدة" من أجل اتفاق محتمل مع إيران، وأن استكمال الاتفاق قد يستغرق عدة أيام.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض خلال إحاطة صحفية، الأحد، أنهم لا يتوقعون توقيع الاتفاق اليوم.

وأشار المسؤول، إلى أن استكمال الاتفاق قد يستغرق أيامًا بسبب إجراءات المصادقة داخل إيران.



وأضاف: "نحن الآن في نقطة جيدة جدًا، لكن لا يزال هناك احتمال لانهيار الاتفاق".

ولفت المسؤول، إلى أن بعض التفاصيل ما تزال قيد التفاوض في نص الاتفاق، قائلاً: "لا تزال هناك مناقشات حول بعض التفاصيل. هناك عبارات مهمة بالنسبة لنا، وعبارات أخرى مهمة بالنسبة لهم".

وادعى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وافق على الإطار العام للاتفاق، إلا أن الأيام المقبلة ستُظهر ما إذا كان ذلك سيتحول إلى نص نهائي، مؤكدًا في الوقت ذاته تفاؤله بمسار العملية.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن "إعادة فتح مضيق هرمز".

وادعى المصدر، أن إيران وافقت أيضًا على التخلي عن اليورانيوم المخصب ضمن تفاهم مع واشنطن، إلا أن الاتفاق لم يُنجز بشكل نهائي بعد.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور، إنه لا أحد يعرف مضمون الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق "سيكون جيدا".

وفي منشور آخر، أفاد ترامب بأن المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل منظم وبنّاء"، مستدركا أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيتواصل إلى حين التوصل لاتفاق.

ومساء السبت، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.