هيئة بريطانية: مقذوف يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات هيئة عمليات التجارة البحرية قالت إن طاقم السفينة بخير وأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث..

إسطنبول/ الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، بأن مقذوفا أصاب ناقلة نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة البريطانية، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 145 كيلومترا (78 ميلا بحريا) شمال مدينة الفجيرة الإماراتية.

وأشارت إلى أن المقذوف مجهول المصدر أصاب ناقلة نفط، مؤكدة أن طاقم السفينة بخير، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

ونصحت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ويأتي ذلك بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على ذلك.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.



واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.

