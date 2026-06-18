هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن طاقم السفينة رد على الهجوم، ما أدى إلى انسحاب زورقين يحملان مسلحين..

هيئة بريطانية: مسلحون يطلقون النار على سفينة قبالة "عدن" اليمنية هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن طاقم السفينة رد على الهجوم، ما أدى إلى انسحاب زورقين يحملان مسلحين..

اليمن / الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، بتعرض سفينة لإطلاق نار من قبل مسلحين على متن زورقين صغيرين شمال شرقي محافظة عدن اليمنية، دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الهجوم وقع على بعد 105 أميال بحرية شمال شرق عدن، حيث اقترب زورقان على متنهما عدد غير معروف من المسلحين من السفينة حتى مسافة 4 أمتار، ثم أطلقا النار عليها.

وأضافت أن فريق الأمن على متن السفينة رد على مصدر النيران، ما أدى إلى انسحاب الزورقين وابتعادهما إلى مسافة تزيد على 4 أميال بحرية من السفينة.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونبهت إلى أن السلطات تحقق في الحادثة، وحثت السفن العابرة في المنطقة على توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ولم تحدد الهيئة هوية السفينة أو ملكيتها.

والاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة "آر بي جي" باتجاه ناقلة نفط على بعد 111 ميلا بحريا جنوبي اليمن.

وحتى الساعة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب على أن يتم توقيعها بمدينة جنيف السويسرية، الجمعة.