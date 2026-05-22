هيئة بريطانية: سفينة قرب سواحل اليمن تطلق عيارات تحذيرية تجاه زورق الزورق اقترب من السفينة قبل أن تجبره النيران التحذيرية على تغيير مساره على بعد 98 ميلا بحريا شمال جزيرة سقطرى

إسطنبول / الأناضول

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن سفينة على بعد 98 ميلا بحريا شمال جزيرة سقطرى اليمنية أطلقت عيارات تحذيرية باتجاه زورق اقترب منها ما أجبره على تغيير مساره.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها تقلت بلاغا عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى.

وأضافت: "أكد مسؤول الأمن بالشركة على متن ناقلة نفط أن السفينة تعرضت لاقتراب زورق صغير على متنه خمسة أشخاص".

وبحسب البيان "أطلق فريق أمن السفينة عيارات نارية تحذيرية باتجاه الزورق، ما أجبره على تغيير مساره".

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل عن الزورق ولمن يتبع، كما نصحت السفن العابرة في المنطقة بتوخّي الحذر، وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

وحتى الساعة 10:00 تغ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار فيها.

يشار إلى أنه في 11 مايو / أيار الجاري، أكدت الخارجية المصرية في بيان، اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها بمقديشو بالعمل على سرعة الإفراج عنهم، وضمان أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية في 2 مايو الجاري اختطاف السفينة من جانب قراصنة صوماليين، على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا.