هيئة بريطانية: سفينة قرب سواحل اليمن تطلق أعيرة تحذيرية تجاه زورق

إسطنبول / الأناضول

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن سفينة على بعد 98 ميلا بحريا شمال جزيرة سقطرى اليمنية أطلقت أعيرة تحذيرية باتجاه زورق اقترب منها ما أجبره على تغيير مساره.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها تقلت بلاغا عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى.

وأضافت: "أكد مسؤول الأمن بالشركة على متن ناقلة نفط أن السفينة تعرضت لاقتراب زورق صغير على متنه خمسة أشخاص".

وبحسب البيان "أطلق فريق أمن السفينة أعيرة نارية تحذيرية باتجاه الزورق، ما أجبره على تغيير مساره".

ولم تحدد الهيئة مزيدا من التفاصيل حول الزورق ولمن يتبع، كما نصحت السفن العابرة في المنطقة بتوخّي الحذر، وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

