هيئة بريطانية: سفينة شحن تعرضت لهجوم بذخيرة مجهولة قبالة عُمان

إسطنبول/ الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن الحادث وقع على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العمانية.

وأضافت أن سفينة شحن أبلغت بأنها تعرضت للإصابة بذخيرة مجهولة النوع.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، داعية السفن التي تبحر في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ فورا عن أي نشاط أو وضع مشبوه.

ويشهد مضيق هرمز توترات متصاعدة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اضطراب الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الخاصة بحرية الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.