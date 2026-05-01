هيئة بريطانية: زورق يحمل 7 مسلحين يقترب من سفينة شحن قبالة حضرموت على بُعد 92 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة ‎المكلا عاصمة المحافظة شرقي اليمن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة

اليمن/ الأناضول



أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، باقتراب زورق على متنه 7 مسلحين من سفينة شحن قبالة سواحل محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن "نشاط مشبوه" في ممر العبور الدولي الموصى به (IRTC)، على بُعد 92 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة ‎المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأوضحت أن ربان سفينة شحن أبلغها باقتراب زورق صغير على متنه 7 مسلحين نحو السفينة، دون ذكر تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

ويعد (IRTC) الممر البحري الآمن المحدد في خليج عدن، والذي تستخدمه السفن التجارية للعبور تحت حماية القوات البحرية الدولية.

وأوصت الهيئة البريطانية جميع السفن المارة في المنطقة بـ"توخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جارٍ بشأنها.

وعادة ما ترتبط مهاجمة السفن قبالة سواحل اليمن بجماعة الحوثي التي لم تصدر أي تعليق حول هذه الحادثة.

وفي 12 أبريل /نيسان الماضي، هددت جماعة الحوثي، بأنها ستصعد من عملياتها العسكرية حال استئناف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ويأتي هذا الموقف، في ظل توتر إقليمي متصاعد، إثر دخول جماعة الحوثي أواخر مارس/ آذار الماضي، على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على الأخيرة، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف العدوان على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بمضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وضمن ردها أعلنت طهران في 2 مارس/ آذار تقييد الملاحة في مضيق هرمز، وفي 13 أبريل/ نيسان فرضت واشنطن حصارا على المضيق.