- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن "طاقم السفينة بخير ولم تُسجّل أي آثار بيئية" - تلقت الهيئة بلاغات من قادة سفن بمحيط سواحل مدينة رأس الخيمة الإماراتية تفيد بتلقيهم "توجيهات بالانتقال من مراسيهم"

هيئة بريطانية: زوارق صغيرة تهاجم سفينة شحن جنوب إيران - هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن "طاقم السفينة بخير ولم تُسجّل أي آثار بيئية" - تلقت الهيئة بلاغات من قادة سفن بمحيط سواحل مدينة رأس الخيمة الإماراتية تفيد بتلقيهم "توجيهات بالانتقال من مراسيهم"

إسطنبول/ الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، بتلقيها بلاغا عن مهاجمة زوارق صغيرة لسفينة شحن على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك، بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، قرب مدخل مضيق هرمز.

الهيئة البريطانية، قالت في بيان، إنها تلقت "بلاغا عن حادثة على بُعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك الإيرانية".

وأضافت أن ربان سفينة شحن، أفاد بتعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة.

وأشارت الهيئة، إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجّل أي آثار بيئية" نتيجة الحادثة.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

ونصحت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار بشأن الحادثة.

وعقب ذلك، قالت الهيئة، في بيان منفصل، إنها تلقت بلاغات من قادة سفن موجودة بمحيط سواحل مدينة رأس الخيمة الإماراتية المطلة على الخليج العربي.

وذكرت أن البلاغات تفيد بتلقي قادة السفن "توجيهات عبر بثّ لاسلكي بالانتقال من مراسيهم"، دون ذكر أسباب ذلك.

وطلبت الهيئة من السفن "مواصلة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه آخر".

ويأتي ذلك بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على ذلك.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.