هيئة بريطانية: زوارق تقترب من سفن تجارية في خليج عدن بينها زورق مزود بمحركين خارجيين يحمل سلالم وأسلحة، حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي قالت أيضا إنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة عن "نشاط مشبوه داخل خليج عدن"

اليمن / الأناضول

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بأن زوارق اقتربت من سفن تجارية في خليج عدن.

وذكرت الهيئة في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة عن "نشاط مشبوه داخل خليج عدن".

وأضافت أن تقارير متعددة أبلغت عن "اقتراب زوارق صغيرة من سفن تجارية، كما شوهد زورق كبير مزود بمحركين خارجيين يحمل سلالم وأسلحة".

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل عن الزوارق ولمن تتبع، فيما نصحت السفن العابرة في المنطقة بتوخّي الحذر، وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحادثة على الفور، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار فيها.

وفي 11 مايو/ أيار الجاري، أكدت الخارجية المصرية في بيان، اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين قرب سواحل الصومال، ووجهت سفارتها بمقديشو بالعمل على سرعة الإفراج عنهم، وضمان أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية في 2 مايو الجاري اختطاف السفينة من جانب قراصنة صوماليين، مبينة أنها ناقلة نفط على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف الناقلة النفطية حتى السبت.

وبعيدا عن حادثة اختطاف الناقلة، هددت جماعة الحوثي، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها ستصعد من عملياتها العسكرية حال استئناف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ويأتي هذا الموقف وسط توتر إقليمي متصاعد، إثر دخول جماعة الحوثي أواخر مارس/ آذار الماضي، على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على طهران، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على "حزب الله" في لبنان.

​​​​​​​وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب حال استئناف العدوان على إيران، ما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما مع تقييد إيران منذ 2 مارس الماضي، الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.