إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تلقيها بلاغا عن تعرض سفينة لهجوم في جنوب البحر الأحمر، بعد سقوط مقذوف مجهول على مقربة منها.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "الناقلة أبلغت عن سقوط مقذوف مجهول بالقرب منها"، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لحين انتهاء التحقيقات.

ولم تورد الهيئة تفاصيل عن هوية السفينة أو الدولة التي تنتمي إليها.

وحتى الساعة 10:45 ت.غ، لم يصدر عن أي جهة إعلان بتبني الهجوم، كما لم ترد تقارير عن دول بتضرر سفنها.

ويأتي ذلك في ظل تجدد الهجمات على حركة الملاحة عند مضيق هرمز والبحر الأحمر، على خلفية عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو أسبوعين.

ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة اليمنية، التي بدأت قبل نحو 12 عاما، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر/ أيلول 2014، ما دفع تحالفا تقوده السعودية إلى التدخل عسكريا عام 2015 دعما للحكومة اليمنية.