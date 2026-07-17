على بُعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب، فيما تسبب الهجوم بأضرار طفيفة في هيكلية الناقلة، وفق بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

هيئة بريطانية: تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف قبالة سواحل عُمان على بُعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب، فيما تسبب الهجوم بأضرار طفيفة في هيكلية الناقلة، وفق بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف، قال إنه مجهول المصدر قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما ألحق بها أضرارا طفيفة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة على بُعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب العُمانية، لهجوم بمقذوف مجهول المصدر، ما تسبب "بأضرار طفيفة في هيكليتها".

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير، لافتة إلى أن الناقلة واصلت إبحارها نحو وجهتها التالية.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت مواقع رادار في سلطنة عُمان، بينها رادار أمريكي للتحكم الجوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري أن قواته استهدفت رادارا بحريا للمراقبة في منطقة صخور سلامة، ورادارا أمريكيا للتحكم الجوي في منطقة غانم بسلطنة عُمان، مدعية تدميرهما.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال موجة جديدة من الضربات الهجومية على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.