هيئة بريطانية: تضرر ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجل أضرار بيئية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة بريطانية معنية برصد الحوادث البحرية، السبت، تضرر ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 15:50 (ت.غ).

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى أضرار في جسر (قمرة) القيادة.

وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل أضرار بيئية"، دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة المالكة للسفينة.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

ويأتي الحادث عقب يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن غارات على أهداف في إيران، ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، الخميس، في مضيق هرمز.

ومساء الجمعة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض رصيف ميناء في مدينة سيريك جنوبي البلاد لـ"هجوم عدائي"، قبل أن يعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على ذلك.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز، إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026.