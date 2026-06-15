أطلقها 4 مسلحين من على متن زورق..

هيئة بريطانية: استهداف ناقلة نفط بقذيفة جنوب شرق عدن أطلقها 4 مسلحين من على متن زورق..

عبد السلام فايز / الأناضول



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، أن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة "آر بي جي" باتجاه ناقلة نفط على بعد 111 ميلا بحريا جنوبي اليمن.

وقالت الهيئة في بيان: تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي (العاصمة اليمنية المؤقتة) عدن (جنوبي البلاد).

وأضافت: أفادت ناقلة نفط (لم تحدد هويتها) باقتراب زورق صغير عليه 4 مسلحين، أطلقوا قذيفة آر بي جي على الناقلة.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن تداعيات الهجوم.

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم تتبن أي جهة الحادثة، ولم يصدر تعقيب من السلطات اليمنية.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب على أن يتم توقيعها بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.