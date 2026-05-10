هيئة بريطانية: إخماد حريق بسفينة شحن قبالة سواحل الدوحة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إخماد حريق صغير على متن سفينة شحن أصيبت بـ"مقذوف مجهول" على بُعد 23 ميلا بحريا شمال شرقي العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بُعد 23 ميلاً بحرياً شمال شرقي الدوحة.

وأوضحت أن ربان سفينة شحن أبلغها بتعرض السفينة لإصابة بمقذوف "مجهول"، ما أدى لاندلاع "حريق صغير تم إخماده، دون تسجيل إصابات".

كما لم يُبلّغ عن أي آثار بيئية عقب الحادث، وفق الهيئة.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة، لكنها أوصت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ويأتي ذلك عقب اشتباكات متقطعة شهدها مضيق هرمز مؤخرا بين الجيش الإيراني وقوات أمريكية، بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، فيما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على ذلك.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.