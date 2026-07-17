هيئة بريطانية: أفراد غير مصرح لهم يصعدون متن سفينة قبالة حضرموت بحسب بيان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

اليمن /الأناضول





قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن أفرادا غير مصرّح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن قبالة سواحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأفادت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس" بأنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 65 ميلا بحريا جنوب المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأضافت أن "أفرادا غير مصرّح لهم صعدوا على متن السفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وأوضحت أن ​السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في الحادثة، ونصحت السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية السفينة أو الجهة التابعة لها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

​​​​​​​