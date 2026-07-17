وفي حادثة أخرى، قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت بين سفينة تجارية وقوات عسكرية، على بعد نحو 100 ميل بحري شرق مدينة الدقم وسط السلطنة

هيئة بريطانية: أضرار طفيفة بناقلة إثر هجوم بمقذوف قبالة عُمان وفي حادثة أخرى، قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت بين سفينة تجارية وقوات عسكرية، على بعد نحو 100 ميل بحري شرق مدينة الدقم وسط السلطنة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، أن ناقلة تعرضت لأضرار طفيفة إثر هجوم بـ"مقذوف مجهول المصدر" قبالة سواحل سلطنة عُمان، كما أفادت بتلقيها بلاغا عن حادثة بين سفينة تجارية وقوات عسكرية شرق مدينة الدقم وسط السلطنة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة، على بعد 19 ميلا بحريا شرق مدينة خصب العمانية، لهجوم بمقذوف مجهول المصدر، ما تسبب في "أضرار طفيفة في هيكليتها".

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن الناقلة واصلت إبحارها نحو وجهتها التالية.

وفي بيان لاحق، قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت بين سفينة تجارية وقوات عسكرية، على بعد نحو 100 ميل بحري شرق مدينة الدقم وسط السلطنة.

وبحسب الهيئة، "تشير التقارير إلى أن الناقلة كانت موضوعا لتفاعل ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة"، دون توضيح طبيعة الحادثة.

وبينت أن "السلطات على علم بالحادثة، والتحقيقات جارية" لكشف ملابساتها.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت مواقع رادارية في سلطنة عُمان، بينها رادار أمريكي للتحكم الجوي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري أن قواته استهدفت رادارا بحريا للمراقبة في منطقة صخور سلامة، ورادارا أمريكيا للتحكم الجوي في منطقة غانم بسلطنة عُمان، وادعى الحرس تدميرهما.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استكملت موجة جديدة من الضربات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق عدة في إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، فردت واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن المسار الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.