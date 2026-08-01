هيئة بحرية بريطانية: مقذوف يصيب سفينة قبالة سواحل عمان المقذوف تسبب بأضرار في غرفة محركات السفينة، وفق هيئة التجارة البحرية البريطانية

مسقط/ الأناضول

أصيبت سفينة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، السبت، ما أدى إلى تضرر غرفة محركاتها وفقدان السيطرة عليها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان.

وأوضحت أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول، ما تسبب في أضرار بغرفة المحركات وفقدان السيطرة عليها.

وأضافت أنه "لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية" جراء الحادث.

ويأتي ذلك في ظل تجدد الهجمات على حركة الملاحة عند مضيق هرمز والبحر الأحمر، على خلفية عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو 3 أسابيع.

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف وإيقاف سفينتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار "غير قانوني وغير آمن"، فيما ادعى أن 4 ناقلات نفط غيرت مسارها بشكل سريع وعادت أدراجها.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.