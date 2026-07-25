هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نصحت القائمين على تشغيل السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري والبقاء على دراية بتطورات البيئة العملياتية في المنطقة..

هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة وقوات عسكرية لهجوم في خليج عُمان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نصحت القائمين على تشغيل السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري والبقاء على دراية بتطورات البيئة العملياتية في المنطقة..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، تعرض ناقلة وقوات عسكرية لهجوم في خليج عُمان.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن "حادث شمل ناقلة وقوات عسكرية في خليج عُمان"، دون تفاصيل حول طبيعة الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

وأضافت "يُنصح القائمون على تشغيل السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والبقاء على دراية بتطورات البيئة العملياتية".

وحتى الساعة 10:50 (ت.غ)، لم يصدر عن أي جهة إعلان بتبني الهجوم، كما لم ترد تقارير عن دول بتضرر سفنها.

يأتي ذلك في ظل تجدد الهجمات على حركة الملاحة عند مضيق هرمز والبحر الأحمر، على خلفية عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ نحو أسبوعين.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقفا للقتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد الهجمات على الملاحة في مضيق هرمز.

وتطالب واشنطن طهران بضمان حرية الملاحة في المضيق، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما أثار مخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.