هيئة البث: وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل

القدس/ الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل اليوم، دون توضيح أسباب القرار.

وأضافت الهيئة الرسمية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارته إلى إسرائيل في اللحظة الأخيرة.

ولم توضح أسباب هذا القرار.

وكانت الهيئة قد أفادت، في وقت سابق الأربعاء، نقلا عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، بأن هيغسيث كان سيصل إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لبحث ملفات إيران ولبنان، إلى جانب قضية انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

وأضافت أن هيغسيث يرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الحالية إلى تركيا، فيما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إلى أن الوزير كان يعتزم إجراء الزيارة، الأربعاء.

يأتي ذلك وسط حديث عن تباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من الملفات الإقليمية، بعدما أقر نتنياهو، الاثنين، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تأكيده استمرار التنسيق بين الجانبين.

وفي إشارة إلى الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب إليه، قال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية: "للرئيس طريقته في التعبير عن الأمور، ولي طريقتي أيضا".

كما يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل لإدارة ترامب، على خلفية توقيعها مذكرة تفاهم مع إيران، وما قد يترتب عليها من ترتيبات تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان.

وكان من المقرر أن تأتي الزيارة قبل جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنها ستُعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

كما كانت تتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، وبعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثقته بصدور قرار إيجابي بشأن حصول بلاده على مقاتلات "إف-35"، خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة.